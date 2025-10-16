Пять студентов и магистрантов ОмГТУ стали кандидатами на стипендии Варнавского

В среду, 15 октября, комитет Заксобрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике провел выездное заседание на базе филиала ОмГПУ. Там он в том числе рассматривал вопрос об именной стипендии покойного экс-спикера ЗС Владимира Варнавского.
Список этих кандидатов традиционно формируется на основе предложения ученого совета ОмГТУ. На этот раз совет рекомендовал в качестве претендентов студентов Вадима Медведева, Никиту Олейник, Сергея Гладков (все — представители факультет транспорта нефти и газа) и магистрантов машиностроительного института Дмитрия Кузнецова и Любовь Лысенко.
После рассмотрения списка депутаты решили далее представить областному парламенту кандидатуры студентов для одобрения на пленарном заседании 23 октября.
Напомним, что стипендия областного парламента для студентов ОмГТУ имени Владимира Варнавского создана в сентябре 2023 года. Сам Варнавский окончил именно данный вуз в 1970 году, когда это был еще Омский политехнический институт.
Стипендия ежегодно назначается студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры в сумме 50 тыс. рублей каждая.
Из практики рассмотрения кандидатур на именные студенческие стипендии известно, что обычно на них всех кандидатов одобряют без особых споров и длинных возражений.
