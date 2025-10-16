Пять студентов и магистрантов ОмГТУ стали кандидатами на стипендии Варнавского

Ранее мы писали, что из доклада депутатам комитета Заксобрания по социальной политике стало известно о всего одном случае за 2024 год, когда мать новорожденного оставила его в Омске в специальном бэби-боксе. Тем самым женщина отдала его на полное попечение государству.