В Ростовской области ищут желающих работать за 400 тысяч рублей

С начала 2025 года в Южном федеральном округе было опубликовано свыше 620 тысяч вакансий. Из них 75,4 тысячи, или 12%, предполагали удаленный формат работы. Этот показатель в шесть раз превышает данные прошлого года. Об этом сообщают аналитики одного из сервисов по поиску работы.
Почти треть всех предложений с удаленкой пришлась на Ростовскую область — это 19,3 тысячи вакансий.
Самые высокие зарплаты на «удаленке» в регионе предлагают инженерам-конструкторам от 400 тысяч рублей, фронтенд-разработчикам и программистам 1С от 200 тысяч рублей каждый. Среди ключевых навыков, которые чаще всего искали работодатели в сентябре, лидируют деловое общение, активные продажи и программирование.
