В Ростовской области ищут желающих работать за 400 тысяч рублей

С начала 2025 года в Южном федеральном округе было опубликовано свыше 620 тысяч вакансий. Из них 75,4 тысячи, или 12%, предполагали удаленный формат работы. Этот показатель в шесть раз превышает данные прошлого года. Об этом сообщают аналитики одного из сервисов по поиску работы.