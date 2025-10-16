Ричмонд
Красноярские врачи спасли девочку от смертельного заболевания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Команда врачей краевого центра охраны материнства и детства провела сложную операцию и спасла жизнь подростку, доставленному из районного центра с острыми болями.

Источник: Freepik

Ребеенку диагностировали желчекаменную болезнь — желчные протоки были полностью закупорены. Врачи приняли решение об удалении желчного пузыря. Как отметил хирург Михаил Шароглазов, это заболевание у детей встречается все чаще и может быть связано с наследственными нарушениями обмена веществ.

Во время операции врачи обнаружили редкое осложнение — панкреонекроз, то есть разрушение тканей поджелудочной железы. Команда хирургов сразу провела дополнительное вмешательство, очистку и дренирование пораженной области.

После операции девочка несколько недель находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Ее лечением занимались хирурги, эндокринологи и гастроэнтерологи. Благодаря усилиям специалистов удалось остановить воспалительный процесс и спасти орган.

Через два месяца лечения ребенка выписали в стабильном состоянии, сообщает краевой минздрав. А при контрольном обследовании через месяц врачи были удивлены — поджелудочная железа полностью восстановилась.

«Вот что значит детский организм, насколько выражены его компенсаторные возможности. Вот такие чудеса случаются», — прокомментировал врач-хирург Михаил Шароглазов.