Красноярские врачи спасли девочку от смертельного заболевания

Ребеенку диагностировали желчекаменную болезнь — желчные протоки были полностью закупорены. Врачи приняли решение об удалении желчного пузыря. Как отметил хирург Михаил Шароглазов, это заболевание у детей встречается все чаще и может быть связано с наследственными нарушениями обмена веществ.