В Вологодской области отремонтировали подъездную дорогу к селу Ферапонтово

Южную подъездную дорогу к селу Ферапонтово отремонтировали в Вологодской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кирилловского муниципального района.
Работы провели на участке протяженностью 2,4 км. Там специалисты расчистили полосу отвода от древесно-кустарниковой растительности, обновили асфальт, пересечения и примыкания дороги, а также водопропускные трубы. Кроме того, они досыпали и укрепили обочины, обустроили тротуар протяженностью 2,3 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.