Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Красноярского края провел окружной штаб по стратегии развития Сибири

Губернатор Красноярского края, председатель совета МАСС Михаил Котюков провел окружной оперативный штаб, на котором представители сибирских регионов подвели промежуточные итоги реализации Стратегии социально-экономического развития СФО.

Источник: Правительство Красноярского края

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что в мероприятии приняли участие заместители глав сибирских регионов, руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие экономическое развитие, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, а также делегаты Сибирского отделения Российской академии наук.

«Реализация плана в текущих условиях жесткой приоритизации и бюджетных ограничений — непростая задача, и проблемы на этом пути неизбежны. Замалчивать их неконструктивно. Сегодня, пользуясь нашей площадкой, мы обсудим, какие моменты для нас являются наиболее острыми», — заявил Михаил Котюков в ходе встречи.

Участники штаба обсудили выполнение основных пунктов Плана реализации стратегии за первые девять месяцев 2025 года, определили проблемные зоны и разработали комплекс мер по их устранению.

С докладом выступил заместитель руководителя штаба, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Он сообщил, что за 9 месяцев 2025 года средний процент исполнения по всем отслеживаемым мероприятиям плана составил 87%.

«С учетом того, что до конца года остается более двух месяцев, есть все основания полагать, что поставленные задачи на 2025 год будут успешно реализованы», — резюмировал губернатор Красноярского края.

Напомним, что окружной штаб по стратегии развития Сибири был создан в 2023 году по поручению полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева.