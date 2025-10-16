Губернатор Красноярского края провел окружной штаб по стратегии развития Сибири

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что в мероприятии приняли участие заместители глав сибирских регионов, руководители региональных органов исполнительной власти, курирующие экономическое развитие, представители аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, а также делегаты Сибирского отделения Российской академии наук.
«Реализация плана в текущих условиях жесткой приоритизации и бюджетных ограничений — непростая задача, и проблемы на этом пути неизбежны. Замалчивать их неконструктивно. Сегодня, пользуясь нашей площадкой, мы обсудим, какие моменты для нас являются наиболее острыми», — заявил Михаил Котюков в ходе встречи.
Участники штаба обсудили выполнение основных пунктов Плана реализации стратегии за первые девять месяцев 2025 года, определили проблемные зоны и разработали комплекс мер по их устранению.
С докладом выступил заместитель руководителя штаба, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Он сообщил, что за 9 месяцев 2025 года средний процент исполнения по всем отслеживаемым мероприятиям плана составил 87%.
«С учетом того, что до конца года остается более двух месяцев, есть все основания полагать, что поставленные задачи на 2025 год будут успешно реализованы», — резюмировал губернатор Красноярского края.
Напомним, что окружной штаб по стратегии развития Сибири был создан в 2023 году по поручению полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева.