Детям-сиротам в Иркутской области рассказали о железнодорожных профессиях

Профориентационное мероприятие состоялось на Детской Восточно-Сибирской железной дороге.

Источник: IrkutskMedia.ru

ИРКУТСК, 16.10. 2025, IrkutskMedia. Профориентационное мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Добро пожаловать в семью РЖД» (0+) состоялось на Детской Восточно-Сибирской железной дороге. В нем приняли участие воспитанники детских домов из Иркутска, Шелехова и поселке Карлук Иркутского района, которые в следующем году будут оканчивать школу, а также руководители кадрового блока ВСЖД, представители регионального министерства труда и занятости, органов опеки и попечительства Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, сотрудники ВСЖД пригласили ребят на работу в компанию, рассказали об основных железнодорожных профессиях и не только. Кроме того, для детей провели экскурсии по технопарку «Кванториум РЖД», локомотивному депо и учебному корпусу ДЖД.

Проект «Добро пожаловать в семью РЖД» был запущен в 2025 году в рамках корпоративной программы развития человеческого капитала. Его основная цель — поддержка, обучение и трудоустройство детей, оставшихся без попечения родителей, на предприятия железнодорожного транспорта.

Проектом предусмотрена адаптация выпускников детских домов в профессии, получение рабочей специальности и наставничество, предоставление жилья и социальных гарантий, вовлечение в молодежное и волонтерское движение, а также возможность дальнейшего обучения.