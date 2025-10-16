Детям-сиротам в Иркутской области рассказали о железнодорожных профессиях

ИРКУТСК, 16.10. 2025, IrkutskMedia. Профориентационное мероприятие для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Добро пожаловать в семью РЖД» (0+) состоялось на Детской Восточно-Сибирской железной дороге. В нем приняли участие воспитанники детских домов из Иркутска, Шелехова и поселке Карлук Иркутского района, которые в следующем году будут оканчивать школу, а также руководители кадрового блока ВСЖД, представители регионального министерства труда и занятости, органов опеки и попечительства Иркутской области.