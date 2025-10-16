Вирусологический центр включился в мониторинг эпидемиологической ситуации в Приангарье

16 октября. IrkutskMedia. Вирусологический центр на базе Центра СПИД Иркутской области подключился к сбору биоматериала из нескольких десятков медорганизаций и расшифровки ОРВИ (11 патогенов) на фоне продолжающегося эпидемического сезона острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в Иркутской области. Все положительные образцы анализов исследуются в Референс-центр МЗ РФ по диагностике гриппа и ОРВИ на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ в Санкт-Петербурге.