Вирусологический центр включился в мониторинг эпидемиологической ситуации в Приангарье

16 октября. IrkutskMedia. Вирусологический центр на базе Центра СПИД Иркутской области подключился к сбору биоматериала из нескольких десятков медорганизаций и расшифровки ОРВИ (11 патогенов) на фоне продолжающегося эпидемического сезона острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в Иркутской области. Все положительные образцы анализов исследуются в Референс-центр МЗ РФ по диагностике гриппа и ОРВИ на базе ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава РФ в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба Центра СПИД региона, на базе института проводится изучение генетических характеристик для определения циркуляции разных подтипов вирусов в РФ. Эти данные используются для эпидемиологического надзора за вирусными популяциями, их мутациями, разработки вакцин на эпидемический сезон.
«Мы живем в эпоху вирусных инфекций. COVID-19 — суровое напоминание о том, что пандемии неизбежны, и к ним нужно готовиться. Задача медицинских учреждений — отслеживать вирусные угрозы, понимать, какие вызовы могут последовать дальше, и оперативно на них реагировать», — сказала главный врач Иркутского областного Центра СПИД Юлия Плотникова.