Хабаровчанам стало удобнее оформлять налоговые вычеты

На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Налоговый вычет». Пользователи теперь могут быстро и удобно оформить самые востребованные вычеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жизненная ситуация на «Госуслугах» предполагает комплексное решение задачи — от предоставления информации о существующих вычетах до подачи заявки на их получение на одном сайте, без необходимости собирать документы и посещать различные организации.
Благодаря сервису, пользователи могут узнать, на какой налоговый вычет они могут претендовать, а также снизить налогооблагаемый доход и налог на доходы физических лиц; вернуть часть уплаченного налога.
Сервис доступен на «Госуслугах» в каталоге жизненных ситуаций.