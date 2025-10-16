Ричмонд
Хабаровчанам стало удобнее оформлять налоговые вычеты

Жизненную ситуацию «Налоговый вычет» запустили на портале госуслуг.

Источник: Соцсети

На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Налоговый вычет». Пользователи теперь могут быстро и удобно оформить самые востребованные вычеты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Жизненная ситуация на «Госуслугах» предполагает комплексное решение задачи — от предоставления информации о существующих вычетах до подачи заявки на их получение на одном сайте, без необходимости собирать документы и посещать различные организации.

Благодаря сервису, пользователи могут узнать, на какой налоговый вычет они могут претендовать, а также снизить налогооблагаемый доход и налог на доходы физических лиц; вернуть часть уплаченного налога.

Сервис доступен на «Госуслугах» в каталоге жизненных ситуаций.