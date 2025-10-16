Названа причина утреннего коллапса на «красной» ветке петербургского метро

Пресс-служба «подземки» подтвердила, что инцидент связан с неисправным составом, который двигался в депо с «Гражданского проспекта». По словам очевидцев, поезд дважды останавливался на 5 минут.
Напомним, были закрыты на вход станции «Девяткино», «Гражданский проспект», «Проспект Ветеранов» и «Автово», с 09:20 движение восстановлено. Горожанам предлагали в ГКУ «Организатор перевозок» пользоваться наземным транспортом, однако от «Девяткино» до «Гражданского проспекта» нет ни одного прямого маршрута.
Вместе с тем пассажиры пытались воспользоваться такси, но стоимость поездки от закрытых станций до центра влетела, составив до 4 тыс. рублей. К 10:00 в «Яндексе» образовались очереди на вызов машины, а цена понизилась.