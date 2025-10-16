Названа причина утреннего коллапса на «красной» ветке петербургского метро

Напомним, были закрыты на вход станции «Девяткино», «Гражданский проспект», «Проспект Ветеранов» и «Автово», с 09:20 движение восстановлено. Горожанам предлагали в ГКУ «Организатор перевозок» пользоваться наземным транспортом, однако от «Девяткино» до «Гражданского проспекта» нет ни одного прямого маршрута.