Что будет, если вовремя не забрать деньги с депозита в банке

По его словам, если вклад не будет востребован вовремя, банк, как правило, автоматически пролонгирует действующий договор. Однако при этом одна из ключевых деталей — процентная ставка, скорее всего, будет пересмотрена и изменена. Новая ставка будет напрямую зависеть от текущего уровня рефинансирования Центрального банка.