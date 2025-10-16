Что будет, если вовремя не забрать деньги с депозита в банке

Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил финансист Алексей Родин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, если вклад не будет востребован вовремя, банк, как правило, автоматически пролонгирует действующий договор. Однако при этом одна из ключевых деталей — процентная ставка, скорее всего, будет пересмотрена и изменена. Новая ставка будет напрямую зависеть от текущего уровня рефинансирования Центрального банка.
Если же финансовое учреждение перестанет предлагать вклады прежнего типа, невостребованные средства переведут на банковский счёт клиента или вклад до востребования. Процентная ставка по таким счетам обычно очень низкая — около 0,01% годовых.
Эксперт также выделяет важное различие между датой окончания срока вклада и датой его возврата. Срок окончания — это момент, когда истекает договорной период хранения средств на депозите, а срок возврата — это следующий за датой окончания день, когда клиент может забрать деньги без каких-либо штрафов.
Если вкладчик попытается снять средства именно в день окончания вклада, банк может расценить такие действия как досрочное закрытие депозита. В этом случае вкладчик рискует потерять недавно начисленные проценты, что снижает итоговую доходность вклада.