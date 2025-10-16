Ричмонд
Минздрав озвучил запреты с 23.00 до 7.00 и новые правила для жилых домов

Минздрав изменил требования на шум в многоэтажках после 23.00 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси изменились правила для жилых домов. Новые запреты определены постановлением Минздрава (№ 67 от 4 августа 2025-го), сообщил Национальный правовой интернет-портал.

В частности, постановление установило запрет на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в многоэтажках с 23.00 вечера до 07.00 утра. В итоге в этот период в многоквартирных жилых домах будут возможны в качестве исключения только работы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.

Кроме того, документом, который вступит в силу с 1 мая 2026-го, установлены и новые правила для жилых домов. Они, например, касаются содержания в чистоте и порядке подвалов, козырьков домов, чердаков и т.д. Также установлено запрет на диких и бездомных животных во вспомогательных помещениях многоэтажек. Не должны там обитать птицы, рукокрылые и пресмыкающиеся, синантропные грызуны и насекомые.

Здесь мы подробнее писали о том, как именно санэпидтребования к жилым домам изменились в Беларуси.

И мы писали, что вторая бесплатная попытка ЭКО может стать доступна в Беларуси с 2026.

Тем временем кадастровое агентство сделало прогноз о снижении цен на квартиры в Минске. И мы писали, что самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.