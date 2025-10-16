Минздрав озвучил запреты с 23.00 до 7.00 и новые правила для жилых домов

В Беларуси изменились правила для жилых домов. Новые запреты определены постановлением Минздрава (№ 67 от 4 августа 2025-го), сообщил Национальный правовой интернет-портал.
В частности, постановление установило запрет на выполнение погрузочно-разгрузочных работ в многоэтажках с 23.00 вечера до 07.00 утра. В итоге в этот период в многоквартирных жилых домах будут возможны в качестве исключения только работы по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов.
Кроме того, документом, который вступит в силу с 1 мая 2026-го, установлены и новые правила для жилых домов. Они, например, касаются содержания в чистоте и порядке подвалов, козырьков домов, чердаков и т.д. Также установлено запрет на диких и бездомных животных во вспомогательных помещениях многоэтажек. Не должны там обитать птицы, рукокрылые и пресмыкающиеся, синантропные грызуны и насекомые.
