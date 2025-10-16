Минздрав озвучил запреты с 23.00 до 7.00 и новые правила для жилых домов

Кроме того, документом, который вступит в силу с 1 мая 2026-го, установлены и новые правила для жилых домов. Они, например, касаются содержания в чистоте и порядке подвалов, козырьков домов, чердаков и т.д. Также установлено запрет на диких и бездомных животных во вспомогательных помещениях многоэтажек. Не должны там обитать птицы, рукокрылые и пресмыкающиеся, синантропные грызуны и насекомые.