Более 27% жителей Свердловской области привились от гриппа

По данным на 16 октября в Свердловской области против гриппа привились уже 1.154.000 человек. Это составляет 27,9% от общего населения региона. Среди детей вакцинацию прошли более половины — 55,2%, а среди взрослых — каждый пятый (20,3%). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.