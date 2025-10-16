Более 27% жителей Свердловской области привились от гриппа

По данным на 16 октября в Свердловской области против гриппа привились уже 1.154.000 человек. Это составляет 27,9% от общего населения региона. Среди детей вакцинацию прошли более половины — 55,2%, а среди взрослых — каждый пятый (20,3%). Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Три муниципалитета демонстрируют наилучшие показатели: в Артемовском городском округе 54,7% привитых, в Таборинском районе 44,1%, а в поселке Староуткинск 41,3%. Еще в 37 территориях уровень вакцинации превышает среднеобластной.
В то же время в 37 муниципальных образованиях охват прививками остается ниже среднего по области.
— Меньше всего граждан вакцинировано в Североуральске, Нижнесергинском, Сосьвинском округах и Богдановиче, — уточнили в ведомстве.
Напомним, поставленная задача — привить от гриппа 65% жителей региона, то есть около 2,7 миллиона человек.