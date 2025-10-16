Волгоградцы предпочитают наличные, опасаясь блокировки карт

«Сложно передать эмоции, когда в незнакомом городе, за тысячи километров от дома ты остаёшься без копейки в кармане, — говорит Ольга Васильевна. — Карта у меня одна, на неё зачисляется пенсия, других денег у меня не было. Карту я никому не отдавала, покупки на маркетплейсах не делала, на мошенников не реагировала, и тут такое. В первые минуты я была в шоке, не понимая, что делать. Не с протянутой же рукой у магазина становиться…».