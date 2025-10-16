Волгоградцы предпочитают наличные, опасаясь блокировки карт

Пока власти усиленно призывают к тотальной цифровизации финансов, граждане упрямо движутся в обратную сторону — к наличным деньгам. Это подтверждает финансовая статистика. При этом к пониманию того, что карта — это хорошо, а наличка — лучше, все приходят по-разному.
Заподозрили в мошенничестве.
Вот какая история приключилась с 52-летней жительницей Воркуты Ольгой Т., приехавшей в гости в Волгоград. Женщина изучала достопримечательности города-героя, делала небольшие покупки и вдруг неожиданно столкнулась с финансовым коллапсом.
Оплачивая очередную покупку, Ольга обнаружила, что её карта заблокирована. И тут же на её телефон пришло смс-сообщение, из которого следовало — банк заподозрил Ольгу в компрометации карты.
Здесь надо напомнить, что с 1 сентября 2025 г. в силу вступили новые правила для банковских структур, ужесточающие ответственность за неправомерное использование электронных дебетовых карт. При тех или иных подозрительных признаках банки могут заблокировать средство платежа. Разбираться, обоснованно это было сделано или нет, придётся потом. А как быть, если все деньги при этом остались на карте?
«Сложно передать эмоции, когда в незнакомом городе, за тысячи километров от дома ты остаёшься без копейки в кармане, — говорит Ольга Васильевна. — Карта у меня одна, на неё зачисляется пенсия, других денег у меня не было. Карту я никому не отдавала, покупки на маркетплейсах не делала, на мошенников не реагировала, и тут такое. В первые минуты я была в шоке, не понимая, что делать. Не с протянутой же рукой у магазина становиться…».
Придя в себя, Ольга отправилась за консультацией в региональный филиал Центробанка, благо находилась в центре Волгограда. Там услышала, что все подобные вопросы необходимо решать в том банке, в котором она оформляла электронную карту.
«Я нашла ближайшее отделение этого банка, — продолжает женщина, — но там мне ничем не помогли, а, наоборот, отправили опять в Центробанк, чтобы разблокировать карту. Я начала искать в Сети, что делать в таких случаях, а потом обратилась к уполномоченному по правам человека, так как мои имущественные права пострадали…».
Возвращаясь к прошлому.
На горьком примере Ольга поняла, как важно не доверять на 100% электронным деньгам и как непросто доказать, что ты честно пользовался собственной картой. Между тем тенденцию к возвращению к наличным подтверждают и аналитики, и сами жители.
Так, руководитель волгоградской частной стоматологии подтвердила, что в последние месяцы клиенты стали всё больше расплачиваться наличными. По её словам, на выбор волгоградцев влияют как нестабильный Интернет, так и расширенные права банков по блокировке карт и периодической невозможности безналичных платежей. Её поддержали предприниматели по продажам строительных материалов.
По информации Банка России, в июне-июле 2025 г. вкладчики изъяли из банков около 400 млрд руб., а в августе объём наличных денег в обращении увеличился на 215 млрд рублей, или на 1,3%. Инкассаторы перевезли в июле 2025 на 11,3% больше наличных денег, чем месяцем ранее (данные объединения «РОСИНКАС»).
Вместе с тем возросло и число жалоб клиентов на блокировку карт. Владельцам карт важно знать, что Банк России в конце августа 2025 г. разослал всем кредитным организациям информационное письмо, обязующее реагировать на жалобы клиентов. В нём указано, что банки должны «предоставлять клиентам полную и достоверную информацию, в частности, на основании какого именно федерального закона (со ссылкой на конкретную норму) и (или) условия договора кредитной организацией принято соответствующее решение (о блокировке карты. — Ред.), а также о причинах его принятия, порядке дальнейших действий клиентов (…) в целях защиты своих прав в соответствии с законодательством РФ и права на возможное обжалование принятого кредитной организацией решения».
Главное, нужно понимать — карту могут заблокировать в любой момент по независящим от вас причинам. Будьте к этому готовы — и морально, и материально.
Комментарий.
Пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области Юрий Корзеев:
"Правоотношения граждан с банковскими и кредитными организациями регламентируются договором, который они заключают, а также нормами действующего законодательства РФ.
Действительно, для противодействия мошенничеству банки имеют законное право приостановить действие вашей карты. Используемая алгоритмом нейросеть, анализируя действия при совершении финансовых операций, по ряду признаков может блокировать пользование банковской картой.
К таким признакам относятся: необычно крупная сумма снятия, ночное время проведения операции, использование альтернативных способов снятия (QR-код) вместо физической карты, а также местоположение банкомата, нехарактерное для обычных операций клиента. Анализируется также и мобильное поведение клиентов. Так, карта может быть заблокирована при необычно большом количестве звонков или сообщений непосредственно перед снятием крупной суммы наличных денег.
Вместе с этим банк обязан предоставить гражданину всю информацию о причинах блокировки платёжного инструмента. Практика показывает, что формально удобство и «кэшбэки» на стороне карт, но доверие — на стороне бумажных денег. Это надёжный инструмент выживания, особенно в условиях нестабильности".