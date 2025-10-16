Во Владимире открыли центр русской культуры и спорта

Центр русской культуры и спорта «Боголюбский» открыли во Владимире. Создание таких пространств — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
В учреждении есть два борцовских и универсальный игровой зал, а также зона с тренажерами. Там будут проходить тренировки по рукопашному бою, самбо, баскетболу, кикбоксингу, мини-футболу и киле. Находится центр по адресу: улица Большая Московская, 10Б.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.