В Тамбовской области высадили более 8 тысяч сеянцев сосны

«Своевременное восстановление лесов на вырубках, гарях и участках погибших насаждений, а также сокращение не покрытых лесом земель — наша главная задача. Акция “Сохраним лес” в Тамбовской области проводится уже седьмой год подряд и превратилась в настоящее общественное движение. Благодаря таким мероприятиям мы значительно ускоряем процесс восстановления лесных угодий, пострадавших от антропогенных и природных факторов», — отметил заместитель директора департамента лесного хозяйства Тамбовской области Александр Сухов.