В Тамбовской области высадили более 8 тысяч сеянцев сосны

Более 8 тыс. саженцев сосны укоренили в Горельском и Тулиновском лесничествах в Тамбовской области во время акции «Сад памяти», организованной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
В акции приняли участие около 200 человек. Среди них были представители студенческих отрядов, сотрудники лесной отрасли, Нацгвардии России, специалисты центра защиты леса Рязанской и Тамбовской областей. Молодые деревья они высадили на участках общей площадью 1,5 гектара.
«Своевременное восстановление лесов на вырубках, гарях и участках погибших насаждений, а также сокращение не покрытых лесом земель — наша главная задача. Акция “Сохраним лес” в Тамбовской области проводится уже седьмой год подряд и превратилась в настоящее общественное движение. Благодаря таким мероприятиям мы значительно ускоряем процесс восстановления лесных угодий, пострадавших от антропогенных и природных факторов», — отметил заместитель директора департамента лесного хозяйства Тамбовской области Александр Сухов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.