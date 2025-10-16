Казанцы недовольны безопасностью укрытий в школах

В конце сентября в Казани учеников отправили в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА. Некоторые дети провели несколько часов в грязных подвалах с плохой вентиляцией, а в других школах учеников прятали в раздевалках из-за непригодных условий в подвалах.
Родители требуют от властей привести в порядок укрытия в старых школах и выделить средства на покупку оборудования. В управлении образования города заявили, что все укрытия должны соответствовать ГОСТу, включая наличие двух глухих стен, свободных проходов, питьевой воды и скамеек. Если подвалы не подходят, то укрытиями могут считаться другие помещения, включая гардеробные.
Для обеспечения безопасности разработаны схемы действий на случай атаки, а вопрос находится на контроле директоров школ, управления образования и МЧС. В нескольких объектах выделены помещения для ситуационных центров, сообщает «Вечерняя Казань».
Напомним, накануне жителям пяти городов Татарстана было рекомендовано укрыться из-за угрозы атаки БПЛА. В республике был объявлен режим «Беспилотная опасность».