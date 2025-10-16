В Липецкой области пройдет международный фестиваль паралимпийского кино

Также во время фестиваля состоится конкурс фильмов о паралимпийцах и людях, которые сумели преодолеть серьезные испытания в своей жизни и изменить ее благодаря спорту. На участие в нем подали более 80 заявок. По итогам отбора в программу вошло свыше 40 картин из 12 стран, включая Аргентину, Бельгию, Испанию, Белоруссию и многие другие.