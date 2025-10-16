В Липецкой области пройдет международный фестиваль паралимпийского кино

Международный фестиваль паралимпийского кино «Преодоление» пройдет 21−24 октября в Липецкой области. Организация подобных культурных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
«“Преодоление” — не просто кинофестиваль. Это важный культурный и общественный диалог, который мы ведем через экран. Мы хотим сохранить и передать память о героях спорта, вдохновить молодых людей на занятия физической культурой, а также показать, что сила духа способна преодолеть любые барьеры», — отметил президент фестиваля, главный редактор журнала «Физкультура и спорт», член Совета Международной федерации спортивного кино и телевидения Евгений Богатырев.
Посетителей мероприятия ждут мастер-классы, лекции и вдохновляющие встречи. Они пройдут на более чем 20 площадках Липецкой области и региональной столицы.
Также во время фестиваля состоится конкурс фильмов о паралимпийцах и людях, которые сумели преодолеть серьезные испытания в своей жизни и изменить ее благодаря спорту. На участие в нем подали более 80 заявок. По итогам отбора в программу вошло свыше 40 картин из 12 стран, включая Аргентину, Бельгию, Испанию, Белоруссию и многие другие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.