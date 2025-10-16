Главный санитарный врач Башкирии назвала симптомы нового штамма ковида.

Новый циркулирующий сейчас штамм коронавируса Стратус является смешением двух видов Омикрона. Он обладает высокой степенью заразности. Но при этом болезнь протекает в легкой форме, сопровождается головной болью, ломотой в теле, высокой температурой, першением в горле. Об этом на встрече с журналистами в «Башинформе» заявила главный санитарный врач Башкирии, руководитель Роспотребнадзора Анна Казак.