Главный санитарный врач Башкирии назвала симптомы нового штамма ковида

Главный санитарный врач Башкирии назвала симптомы нового штамма ковида.

Источник: Башинформ

Новый циркулирующий сейчас штамм коронавируса Стратус является смешением двух видов Омикрона. Он обладает высокой степенью заразности. Но при этом болезнь протекает в легкой форме, сопровождается головной болью, ломотой в теле, высокой температурой, першением в горле. Об этом на встрече с журналистами в «Башинформе» заявила главный санитарный врач Башкирии, руководитель Роспотребнадзора Анна Казак.

«Последние штаммы коронавируса отличительны тем, что заразность высокая, а патогенность, негативное влияние на организм человека, у них снижена», — отметила руководитель надзорного ведомства.

Напомним, ранее специалисты спрогнозировали, когда в Башкирии наступит пик заболеваемости гриппом.