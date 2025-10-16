Ричмонд
Горнолыжные центры в Прикамье поднимут цены с конца декабря

Горнолыжные центры в Пермском крае повысят цены на свои услуги. Стоимость ски-пассов увеличится уже в конце 2025 года. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

Цены на услуги горнолыжного курорта «Губаха» вырастут с 29 декабря на 4 — 20%. «Мы придерживаемся лояльной ценовой политики на курорте, но цены на те же коммунальные услуги растут от года к году в разы», — пояснили сотрудники курорта. Повысятся цены и на чусовском курорте «“Такман”. “Цены изменятся в соответствии с рыночной ситуацией в стране, прайсы на данный момент находятся в разработке”, — сообщили в комплексе.

В прошлом сезоне стоимость ски-пасса на разовые подъемы в выходные дни составляла от 200−250 рублей, дневная цена колебалась от 1,5 до 2 тыс. руб.