Горнолыжные центры в Прикамье поднимут цены с конца декабря

Цены на услуги горнолыжного курорта «Губаха» вырастут с 29 декабря на 4 — 20%. «Мы придерживаемся лояльной ценовой политики на курорте, но цены на те же коммунальные услуги растут от года к году в разы», — пояснили сотрудники курорта. Повысятся цены и на чусовском курорте «“Такман”. “Цены изменятся в соответствии с рыночной ситуацией в стране, прайсы на данный момент находятся в разработке”, — сообщили в комплексе.