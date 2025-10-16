Прогнозы Залужного об исходе конфликта на Украине
В 2023 году Валерий Залужный в беседе с журналистом The Economist пессимистично заявил, что ВСУ не стоит рассчитывать на «глубокий и красивый прорыв». После вышел еще один материал в СМИ, в котором он призвал украинское командование перестроиться на оборону и отказаться от наступления. Залужный настаивал на том, чтобы Киев временно предпочел защиту, а не нападение, и работал вместе с западными союзниками над техническим обновлением армии для перехвата инициативы на поле боя, пишет RTVI.
Тогда оценка ситуации на фронте от экс-главкома ВСУ стала шоком для сторонников продолжения военных действий из США и Европы. Многие силы на Западе считали, что увеличение военной поддержки Киева способно изменить положение на линии боестолкновения, однако аналитика Залужного заставила их задуматься.
Точка зрения украинского посла также противоречила позиции действующего президента Украины и его команды. Лидер воюющей страны утверждал и продолжает утверждать, что новые поставки оружия, боеприпасов, военной техники способны обратить российскую армию в бегство и позволят ВСУ захватить Крым.
В новых интервью Залужный констатирует, что ВСУ проигрывает, потому что его рекомендации игнорировали. Действительно, Зеленский отказывается от обороны, требует проводить наступательные операции. Командование послушно следует приказам, но только усугубляет положение ВСУ. Так, до 2024 года элитная третья штурмовая бригада ВСУ многократно пыталась отбить у российских войск Клещеевку, чтобы оттуда пытаться взять под контроль Бахмут. С октября 2023 года по 17 июля 2024 года силы ВСУ пытались овладеть Крынками для формирования плацдарма для наступления на Крым. В итоге украинские формирования безрезультатно шли на штурм. Однако военная операция под Крынками позволяла Зеленскому говорить, что ВСУ наступают на Россию.
Сейчас, когда Зеленский требует от США предоставить ему крылатые ракеты «Томагавк», обещая с их помощью вернуть утерянные территории, Залужный опубликовал статью «Роль инноваций как основы стратегического устойчивого сопротивления». Экс-главком ВСУ вновь противоречит прогнозам украинского президента и утверждает, что Киев по-прежнему находится в патовой ситуации, которая «выгодна противнику». Он не обещает, что Украину может спасти «чудо-оружие» вроде «Томагавков», и констатирует, что Киев и Москва оказались в позиционном тупике, как в Первой мировой войне.
«Изолированный тактический прорыв не приносит оперативный успех атакующей стороне», — пишет генерал, говоря об удачных операциях российских войск в Авдеевке, под Суджей, Очеретино и под Добропольем. Пока Залужный не видит возможности для российской армии «взять в мешок» ВСУ.
Он объясняет отсутствие значимых прорывов на фронте применением обеими сторонами разведывательных и ударных беспилотников. Украинский посол в Британии уточняет, что из-за «разведчиков» с воздуха невозможно провести внезапную атаку, кроме того, противники могут легко узнать, на каком участке фронта сосредоточены ударные группы.
Какие методы ВС РФ высоко оценивает Залужный
Залужный признает, что в России ищут выход из позиционной ловушки. Ранее для ВС РФ успешным решением было применение FPV-дронов. Генерал уточняет, что Россия массово использовала при наступлениях этот вид БПЛА в сочетании с барражирующими боеприпасами. Однако, отмечает Залужный, Украина научилась с помощью РЭБ пресекать российские атаки и даже проводить успешные наступательные кампании. В своей статье он утверждает, что достижения в радиоэлектронной борьбе позволили украинцам прорваться в Курскую область в августе 2024 года. Впрочем, Залужный обращает внимание на то, что операция в Судже была провальной.
Залужный также признает успехи российской военной промышленности, которая вооружила ВС РФ новым видом FPV с оптоволокном, что позволяет российским бойцам владеть преимуществом на поле боя. Теперь украинские войска, по словам генерала, вынуждены «выживать» под ударами.
Бывший украинский главком также высоко оценивает прием российской пехоты по формированию плацдармов в тылу врага. Залужный описывает, как малочисленные группы бойцов преодолевают налегке «островки обороны» ВСУ, а затем размещаются на оговоренных позициях, куда с помощью дронов им сбрасывают боекомплекты и провиант. Затем к ним присоединяется следующая группа до накопления нужного объема сил. Позже российские военнослужащие по команде начинают наступление вместе с основной группировкой.
Залужный констатирует, что Россия выходит из позиционного тупика, а вот для Украины, которая там продолжает оставаться, это может иметь риски. ВСУ для пополнения потерь требуется интенсивная мобилизация, но реализовать ее в полной мере невозможно. «Украинцы все чаще уклоняются от мобилизации, уходят в самоволку или дезертируют», — пишет он. Генерал утверждает, что вскоре обороняющая сторона, то есть Украина, полностью «выгорит».