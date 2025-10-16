В новых интервью Залужный констатирует, что ВСУ проигрывает, потому что его рекомендации игнорировали. Действительно, Зеленский отказывается от обороны, требует проводить наступательные операции. Командование послушно следует приказам, но только усугубляет положение ВСУ. Так, до 2024 года элитная третья штурмовая бригада ВСУ многократно пыталась отбить у российских войск Клещеевку, чтобы оттуда пытаться взять под контроль Бахмут. С октября 2023 года по 17 июля 2024 года силы ВСУ пытались овладеть Крынками для формирования плацдарма для наступления на Крым. В итоге украинские формирования безрезультатно шли на штурм. Однако военная операция под Крынками позволяла Зеленскому говорить, что ВСУ наступают на Россию.