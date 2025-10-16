На Алтае обновят еще более 11 км трассы Бийск — Солдатово

Работы проведут на участке с 21-го по 32-й километр. Специалисты уже обновили отрезок длиной 4,3 км. Там заменили асфальт и привели в порядок железобетонные трубы, а также смонтировали знаки и нанесли разметку. Работы продолжат в следующем году.