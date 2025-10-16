Ричмонд
На Алтае обновят еще более 11 км трассы Бийск — Солдатово

Специалисты уже завершили работы на отрезке длиной 4,3 км.

Еще более 11 км трассы Бийск — Соколово — Акутиха — Солдатово в Алтайском крае отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Работы проведут на участке с 21-го по 32-й километр. Специалисты уже обновили отрезок длиной 4,3 км. Там заменили асфальт и привели в порядок железобетонные трубы, а также смонтировали знаки и нанесли разметку. Работы продолжат в следующем году.

Уточним, что данная трасса ведет к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт». Ежедневно по этому маршруту проезжает более тысячи транспортных средств, в том числе школьные автобусы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.