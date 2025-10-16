Завтра, 17 октября, на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет оперный концерт. Как рассказали в КрасЖД, жителей и гостей нашего города ждет программа с произведениями русских и зарубежных композиторов, популярными ариями и эстрадными номерами.
Для посетителей выступят артисты Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Сам концерт начнется в 12:00. Вход свободный.
Выступление пройдет в честь Дня работника пассажирского комплекса — это праздник тех, кто обеспечивает комфортные путешествия по железной дороге.
