На железнодорожном вокзале Красноярска пройдет оперный концерт

Выступление артистов театра состоится 17 октября в просторном холле.

Источник: КрасЖД

Завтра, 17 октября, на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет оперный концерт. Как рассказали в КрасЖД, жителей и гостей нашего города ждет программа с произведениями русских и зарубежных композиторов, популярными ариями и эстрадными номерами.

Для посетителей выступят артисты Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Сам концерт начнется в 12:00. Вход свободный.

Выступление пройдет в честь Дня работника пассажирского комплекса — это праздник тех, кто обеспечивает комфортные путешествия по железной дороге.

