Завтра, 17 октября, на железнодорожном вокзале Красноярска пройдет оперный концерт. Как рассказали в КрасЖД, жителей и гостей нашего города ждет программа с произведениями русских и зарубежных композиторов, популярными ариями и эстрадными номерами.