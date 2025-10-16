Фестиваль «Феродиз» на Ставрополье посетили свыше 3 тысяч человек

Свыше 3 тыс. человек посетили всероссийский фестиваль креативных индустрий «Феродиз», который прошел 9 и 10 октября в Железноводске в поддержку нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
В фестивале приняли участие архитекторы, дизайнеры и представители других творческих профессий. Они совместно с федеральными и краевыми экспертами обсудили перспективы развития креативной экономики на Ставрополье.
«Край — один из лидеров в стране по развитию креативной экономики. В этом году мы приняли региональный закон о креативных индустриях, что поможет разработать дополнительные меры поддержки отрасли. Фестиваль “Феродиз” — один из способов продвижения креативных предпринимателей. Кроме деловых сессий в программе были конкурс проектов, модный показ дизайнеров юга России, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы», — отметил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.