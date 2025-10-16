Фестиваль «Феродиз» на Ставрополье посетили свыше 3 тысяч человек

«Край — один из лидеров в стране по развитию креативной экономики. В этом году мы приняли региональный закон о креативных индустриях, что поможет разработать дополнительные меры поддержки отрасли. Фестиваль “Феродиз” — один из способов продвижения креативных предпринимателей. Кроме деловых сессий в программе были конкурс проектов, модный показ дизайнеров юга России, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы», — отметил министр экономического развития региона Антон Доронин.