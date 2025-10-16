В Иркутске пожарных стянули к отелю History из-за сработавшей сигнализации

ИРКУТСК, 16 октября. IrkutskMedia. Жители Иркутска увидели две пожарные машины на улице 3-го Июля рядом с отелем History. Признаков возгорания очевидцы не заметили.
Как сообщили корр. агентства в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, в отеле сработала пожарная сигнализация. Огнеборцы, прибывшие на место, задымления не обнаружили.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пожарных заметили на улице Ленина в Иркутске. Как сообщили очевидцы, признаков пожара не обнаружено. Спасатели осуществляли рядовой выезд.