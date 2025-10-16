В прикамском городе Чернушке отремонтировали молодежный центр

Молодежный центр в городе Чернушке Пермского края отремонтировали при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Чернушинского городского округа.
Во время работ специалисты провели перепланировку здания. Там подготовили аудитории для ребят из Юнармии, Движения первых, молодежи по интересам. Еще одна площадка в центре — «Добро. Центр», где будут поддерживать общественные инициативы и развитие добровольчества.
В учреждении осталось навести порядок, расставить мебель и технику. Открыть его планируют в первой половине ноября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.