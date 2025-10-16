В Бугульме в Татарстане обновили две библиотеки

Две библиотеки, модернизированные при поддержке нацпроекта «Семья», открыли в Бугульме в Татарстане. Об этом сообщили в министерстве культуры республики.
Пространства обновили в библиотеке Дружбы народов и библиотеке семейного чтения. Туда завезли 6 тыс. новых книг, оборудовали специальные рабочие места для слабовидящих и незрячих посетителей. Также созданы зоны для чтения, творчества, отдыха и занятий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.