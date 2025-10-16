Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бугульме в Татарстане обновили две библиотеки

Там оборудовали места для слабовидящих и незрячих посетителей.

Две библиотеки, модернизированные при поддержке нацпроекта «Семья», открыли в Бугульме в Татарстане. Об этом сообщили в министерстве культуры республики.

Пространства обновили в библиотеке Дружбы народов и библиотеке семейного чтения. Туда завезли 6 тыс. новых книг, оборудовали специальные рабочие места для слабовидящих и незрячих посетителей. Также созданы зоны для чтения, творчества, отдыха и занятий.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.