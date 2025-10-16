Пенсионерка попала под автобус на остановке во Владивостоке

Госавтоинспекция установила, что 66-летняя женщина попала под автобус марки ZHONGTONG в процессе посадки в салон. Пассажирка хотела запрыгнуть в автобус, когда водитель уже начал движение, а заднюю дверь не закрыл, но не удержалась и упала. Женщину госпитализировали. По факту аварии составлен административный материал по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».
Степень тяжести вреда здоровью уточняется. По словам очевидцев, на остановке после инцидента было много крови, предположительно автобус проехал по руке пассажирки.
Водителю 47 лет, его стаж на автобусах составляет шесть лет, в текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. В ходе проверочных мероприятий полиция уделит внимание и работе автотранспортного предприятия. Контракт на обслуживание маршрута № 23 исполняет перевозчик ООО «Раннер».
Ранее сообщалось, что водитель этого же маршрута проявлял излишнюю торопливость при посадке в салон женщины с малолетними детьми: молодая мать завела в салон старшую дочь и вышла, чтобы погрузить в автобус коляску с младшим ребёнком. Когда она сошла на тротуар, водитель закрыл двери и уехал, малолетняя девочка оказалась в салоне без сопровождения матери. Инцидент произошёл в июне на остановке «Кирова, 6».