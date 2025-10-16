Пенсионерка попала под автобус на остановке во Владивостоке

Ранее сообщалось, что водитель этого же маршрута проявлял излишнюю торопливость при посадке в салон женщины с малолетними детьми: молодая мать завела в салон старшую дочь и вышла, чтобы погрузить в автобус коляску с младшим ребёнком. Когда она сошла на тротуар, водитель закрыл двери и уехал, малолетняя девочка оказалась в салоне без сопровождения матери. Инцидент произошёл в июне на остановке «Кирова, 6».