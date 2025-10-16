Лактоферрин может ускорить безрубцовое восстановление хрящевой ткани

«Мы протестировали несколько биологически активных веществ и препаратов, и обратили внимание на лактоферрин, который ускорял именно органотипическое восстановление — когда ткань не рубцуется, а воссоздается ее исходная архитектура. Это важный шаг: мы выяснили, что можно “перенастроить” процесс заживления с рубцевания на регенерацию», — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексея Файзуллина.