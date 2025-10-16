Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тула до конца октября получит еще 85 новых автобусов

Их направят на обслуживание ключевых муниципальных маршрутов.

Еще 85 новых автобусов поступят в Тулу до 1 ноября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Тулаавтодоре».

Город уже получил десять единиц общественного транспорта. Среди первых маршрутов, на которые выйдут новые автобусы, — «улица Седова — улица Новомосковская», «Матвеевские дачи — поселок Михалково», «Завод РТИ — деревня Бежка» и «поселок Хомяково — микрорайон Петровский».

«Часть нового подвижного состава будет направлена на обслуживание ключевых муниципальных маршрутов. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания на самых востребованных направлениях, связывающих отдаленные районы с центром города», — добавили в «Тулаавтодоре».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.