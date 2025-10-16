Тула до конца октября получит еще 85 новых автобусов

Еще 85 новых автобусов поступят в Тулу до 1 ноября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Тулаавтодоре».
Город уже получил десять единиц общественного транспорта. Среди первых маршрутов, на которые выйдут новые автобусы, — «улица Седова — улица Новомосковская», «Матвеевские дачи — поселок Михалково», «Завод РТИ — деревня Бежка» и «поселок Хомяково — микрорайон Петровский».
«Часть нового подвижного состава будет направлена на обслуживание ключевых муниципальных маршрутов. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания на самых востребованных направлениях, связывающих отдаленные районы с центром города», — добавили в «Тулаавтодоре».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.