Госпогранкомитет отреагировал на ситуацию с 6000 фур на выезд в ЕС из Беларуси

Еще более 1400 фур стоят на выезд в Литву. За сутки литовские пограничники пропустили меньше четверти фур от нормы. Ждут въезда в латвийский погранпереход «Патерниеки» («Григоровщина» в Беларуси) 760 фур. Через латвийский участок границы в Евросоюз проследовало 22% транспорта.