Госпогранкомитет отреагировал на ситуацию с 6000 фур на выезд в ЕС из Беларуси

В Государственном пограничном комитете сообщили 16 октября о том, что свыше 6000 фур ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси.
При этом самым загруженным маршрутом являются «Козловичи» («Кукурыки» с польский стороны). Там очередь из большегрузов превышает 3900 автомобилей.
— За прошедшие сутки польские погранслужбы приняли на свою территорию 33% авто от нормы, — отреагировали в ГПК.
Еще более 1400 фур стоят на выезд в Литву. За сутки литовские пограничники пропустили меньше четверти фур от нормы. Ждут въезда в латвийский погранпереход «Патерниеки» («Григоровщина» в Беларуси) 760 фур. Через латвийский участок границы в Евросоюз проследовало 22% транспорта.
Въезда в Польшу в погранпункте «Брест» ожидают 50 легковушек. Столько же легковых авто в очереди перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» (белорусский «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны).
Между тем соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу иностранцев.
