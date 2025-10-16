Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госпогранкомитет отреагировал на ситуацию с 6000 фур на выезд в ЕС из Беларуси

ГПК: шесть тысяч фур ожидают в очереди на выезд из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Государственном пограничном комитете сообщили 16 октября о том, что свыше 6000 фур ожидают въезда в Евросоюз из Беларуси.

При этом самым загруженным маршрутом являются «Козловичи» («Кукурыки» с польский стороны). Там очередь из большегрузов превышает 3900 автомобилей.

— За прошедшие сутки польские погранслужбы приняли на свою территорию 33% авто от нормы, — отреагировали в ГПК.

Еще более 1400 фур стоят на выезд в Литву. За сутки литовские пограничники пропустили меньше четверти фур от нормы. Ждут въезда в латвийский погранпереход «Патерниеки» («Григоровщина» в Беларуси) 760 фур. Через латвийский участок границы в Евросоюз проследовало 22% транспорта.

Въезда в Польшу в погранпункте «Брест» ожидают 50 легковушек. Столько же легковых авто в очереди перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» (белорусский «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны).

Между тем соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу иностранцев.

А еще мы писали, что Минздрав озвучил запреты с 23.00 до 7.00 и новые правила для жилых домов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше