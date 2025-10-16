В Бердске Новосибирской области в 2026 году откроется новый лицей № 15

В Бердске Новосибирской области готовится к открытию новое образовательное учреждение — лицей № 15. Его создадут на базе лицея № 6, который находится в микрорайоне Южный на улице Купца Горохова. Завершить реорганизацию планируют к 1 марта 2026 года, сообщает «Бердск Онлайн».