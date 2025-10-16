Рынок удалёнки в Новосибирске растет, зарплаты увеличились на 26%

Рынок удалённой работы в Новосибирской области демонстрирует устойчивый рост заработных плат при сохранении популярности дистанционного формата среди соискателей. Согласно данным исследования hh.ru, по итогам девяти месяцев 2025 года медианная зарплата в дистанционных вакансиях региона составила 76 тысяч рублей, что на 26% выше показателей прошлого года.
Общероссийская статистика подтверждает усиление тренда на удалённую занятость. Количество соответствующих вакансий по стране выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 745 тысяч предложений, что составляет 9% от общего числа на рынке труда. В Новосибирской области рост числа дистанционных вакансий составил 8%.
Проведённый летом 2025 года опрос выявил устойчивые предпочтения работников: только 16% сотрудников готовы полностью вернуться в офис, тогда как 23% респондентов предпочитают исключительно удалённый формат, а 26% выбирают гибридный режим работы. Наличие возможности работать дистанционно стало значимым фактором при трудоустройстве для 48% кандидатов, уступая лишь уровню дохода (79%) и гибкому графику (53%).
Аналитики платформы отмечают изменение структуры высокооплачиваемых дистанционных профессий. «В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удалёнке вошли преимущественно специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга, а также представители смежных направлений. Лидирует дата-сайентист с медианной зарплатой 251,4 тыс. рублей, на втором месте — DevOps-инженер (250,9 тыс. рублей). Далее идут агент по недвижимости (212,9 тыс.), системный аналитик (201 тыс.), менеджер или консультант по стратегии (200 тыс.), брокер (197,5 тыс.), программист (174,6 тыс.), системный инженер (150 тыс.), сетевой инженер (148,1 тыс.) и BI-аналитик (147,9 тыс.)», — сообщается в исследовании hh.ru.