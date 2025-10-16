Рынок удалёнки в Новосибирске растет, зарплаты увеличились на 26%

Аналитики платформы отмечают изменение структуры высокооплачиваемых дистанционных профессий. «В топ-10 профессий с самыми высокими зарплатами на удалёнке вошли преимущественно специалисты в сфере IT, аналитики и консалтинга, а также представители смежных направлений. Лидирует дата-сайентист с медианной зарплатой 251,4 тыс. рублей, на втором месте — DevOps-инженер (250,9 тыс. рублей). Далее идут агент по недвижимости (212,9 тыс.), системный аналитик (201 тыс.), менеджер или консультант по стратегии (200 тыс.), брокер (197,5 тыс.), программист (174,6 тыс.), системный инженер (150 тыс.), сетевой инженер (148,1 тыс.) и BI-аналитик (147,9 тыс.)», — сообщается в исследовании hh.ru.