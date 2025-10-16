Цапли активно готовятся к миграции в Хабаровском крае

Не спешат в дорогу даже утки, которых можно встретить целыми семействами в дачных прудах и озерах. Однако групповые сборы уже видны — еще максимум неделя и мы увидим косяки из сотен белоснежных птиц, которые потянутся на юг.
«Вообще цапли уже должны откочевать в теплые края на зимовку, но поскольку тепло нынешней осенью затянулось, и отлет происходит в более поздние сроки», — рассказала руководитель научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье», орнитолог Римма Андронова.
Скоро на смену уткам, цаплям и лебедям в Хабаровский край прилетят зимующие у нас птицы — чечетки, снегири, свиристели, зимняки.