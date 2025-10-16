Мэрия запретила владивостокцам установить фигуру черепахи у озера

Мэрия Владивостока отказала жителям улицы Сафонова в установке возле местного озера, где водятся черепахи, большой топиарной фигуры этого земноводного. Несмотря на то, что создание и монтаж объекта должны были быть выполнены без привлечения средств городского бюджета. Об этом сообщили «Новости Владивостока на VL.ru».
Инициатором идеи выступила местная жительница Татьяна, занимающаяся изготовлением зелёных скульптур. Она предложила установить фигуру-символ на подходе к озеру. Идея понравилась депутату Думы Владивостока Антону Савенко, и он провёл в социальных сетях два голосования: первое одобрило идею украшения зоны (94% голосов «за», участвовали 778 человек), второе выбрало под место установки небольшую клумбу с двумя низкими хвойными деревцами.
В конце августа депутатом были переданы администрации города все необходимые документы для согласования установки, и планировалось провести монтаж во время очередного субботника, чтобы успеть до наступления холодов. Никто не сомневался, что арт-объект будет одобрен.
Но управление городской среды мэрии вынесло официальный отказ, в котором указало, что установка фигуры черепахи непосредственно на выбранную клумбу приведёт к уничтожению растущих в ней насаждений, а также требует отдельного разрешения на использование земельного участка для дальнейшего ухода и ремонта объекта.
Вместо топиарной формы в ответе советуют установить скульптуру из камня или металла за пределами зелёных зон, чтобы избежать необходимости специального ухода.
Депутат Савенко охарактеризовал полученный трёхстраничный ответ как странный, отметив, что горожанам препятствуют в благоустройстве их же собственных территорий, хотя аналогичные топиарные фигуры закупаются городом для муниципальных газонов, а ТОС получают гранты на подобные инициативы.
Ранее сообщество «Сафонка» уже успешно реализовало проект общественного пространства возле озера в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», проводило субботники и праздники, обеспечивая порядок и сделав территорию популярной среди горожан.