Мэрия запретила владивостокцам установить фигуру черепахи у озера

Мэрия Владивостока отказала жителям улицы Сафонова в установке возле местного озера, где водятся черепахи, большой топиарной фигуры этого земноводного. Несмотря на то, что создание и монтаж объекта должны были быть выполнены без привлечения средств городского бюджета. Об этом сообщили «Новости Владивостока на VL.ru».