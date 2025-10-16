Ричмонд
В Усолье-Сибирском продолжают устранять последствия аварии на электросетях

Свет уже горит практически во всех домах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском продолжают устранять последствия аварии на электросетях, которая произошла 14 октября. Напомним, тогда из-за повреждения на подстанции без света остались более тысячи домов в частном секторе, а также объекты водоснабжения и учебное заведение.

Специалисты сразу же приступили к работе. Чтобы обеспечить людей электричеством, они подключили часть домов к резервной подстанции, а для питания остальных использовали мощные дизельные генераторы. Бригады работают в круглосуточном режиме.

На данный момент электроснабжение практически восстановлено. Полностью перевести оставшиеся дома на постоянное питание и завершить все работы планируется до конца сегодняшнего дня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что неизвестные залили бетоном канализационные колодцы в Иркутском районе. Оказалось, хулиганы выводили из строя систему водоотведения дважды.