В Рязанской области высадят новый лес на площади почти 5 гектаров

К акции могут присоединиться все желающие.

Новый лес на площади почти 5 га планируют высадить в Рязанской области до конца октября во время акции «Сохраним лес». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.

Например, в рабочем поселке Гусь-Железный уже высадили около 60 рябин, в поселке Тума — 30 саженцев березы. А в Ерахтурском участковом лесничестве появилось около 7 тыс. сосен на площади 1,8 га.

Мероприятия акции продлятся в Рязанской области до конца октября. Присоединиться могут все желающие, регистрация доступна на сайте «Сохраним лес».

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.