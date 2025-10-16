Ричмонд
Росавиация назвала причину инцидента в небе Омска с самолетом из Уфы

Борт Уфа-Омск 26 сентября совершил аварийную посадку со второй попытки.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация завершила расследование инцидента с самолетом авиакомпании «Азимут», который 26 сентября совершил вынужденный заход на второй круг из-за отказа шасси при посадке в Омске. Причиной стал сбой в работе датчика передней опоры.

14 октября комиссия Росавиации завершила техническое расследование авиационного происшествия. Как установили эксперты, невыпуск стоек шасси произошел из-за нарушения регулировки бесконтактного датчика обжатия передней опоры в основной системе уборки-выпуска.

При заходе на посадку экипаж обнаружил, что шасси не фиксируется в выпущенном положении. Командир воздушного судна принял решение уйти на второй круг и активировал аварийную систему выпуска шасси. Операция прошла успешно, и борт благополучно совершил посадку со второй попытки. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.