Росавиация назвала причину инцидента в небе Омска с самолетом из Уфы

Росавиация завершила расследование инцидента с самолетом авиакомпании «Азимут», который 26 сентября совершил вынужденный заход на второй круг из-за отказа шасси при посадке в Омске. Причиной стал сбой в работе датчика передней опоры.
14 октября комиссия Росавиации завершила техническое расследование авиационного происшествия. Как установили эксперты, невыпуск стоек шасси произошел из-за нарушения регулировки бесконтактного датчика обжатия передней опоры в основной системе уборки-выпуска.
При заходе на посадку экипаж обнаружил, что шасси не фиксируется в выпущенном положении. Командир воздушного судна принял решение уйти на второй круг и активировал аварийную систему выпуска шасси. Операция прошла успешно, и борт благополучно совершил посадку со второй попытки. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.