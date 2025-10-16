Росавиация назвала причину инцидента в небе Омска с самолетом из Уфы

При заходе на посадку экипаж обнаружил, что шасси не фиксируется в выпущенном положении. Командир воздушного судна принял решение уйти на второй круг и активировал аварийную систему выпуска шасси. Операция прошла успешно, и борт благополучно совершил посадку со второй попытки. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.