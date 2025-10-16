В поселке Учебном на Кубани открыли спортивную площадку

Спортивную площадку открыли в поселке Учебном в Армавире Краснодарского края. Создание условий для занятий физической культурой — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
Пространство занимает площадь 248 кв. м. Там установили новые тренажеры, уложили резиновое покрытие, а по периметру смонтировали уличные фонари. Заниматься там смогут более 300 жителей поселка.
Напомним, что еще одну спортплощадку построят в селе Красноармейском. Там разместят уличные тренажеры, в том числе беговые дорожки, турники, шведские стенки и гимнастические кольца.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.