В поселке Учебном на Кубани открыли спортивную площадку

Там установили новые тренажеры и уложили резиновое покрытие.

Спортивную площадку открыли в поселке Учебном в Армавире Краснодарского края. Создание условий для занятий физической культурой — одна из задач госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.

Пространство занимает площадь 248 кв. м. Там установили новые тренажеры, уложили резиновое покрытие, а по периметру смонтировали уличные фонари. Заниматься там смогут более 300 жителей поселка.

Напомним, что еще одну спортплощадку построят в селе Красноармейском. Там разместят уличные тренажеры, в том числе беговые дорожки, турники, шведские стенки и гимнастические кольца.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.