Воспользовалась доверием страдающей от горя женщины: у матери погибшего бойца СВО похитили миллион рублей

В Давлекановском районе Башкирии перед судом предстанет женщина, обвиняемая в краже. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, в минувшем июне женщина пришла в гости к знакомой, у которой в ходе специальной военной операции погиб сын. Она смогла получить доступ к ее банковской карте, и в течение недели систематически переводила с нее деньги на свои реквизиты, а также использовала средства для оплаты покупок и развлечений.
Всего женщина похитила более 990 тысяч рублей. Она полностью признала вину. Материалы возбужденного против нее уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.