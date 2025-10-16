Ричмонд
Воспользовалась доверием страдающей от горя женщины: у матери погибшего бойца СВО похитили миллион рублей

Жительницу Башкирии осудят за воровство денег у матери погибшего бойца СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Давлекановском районе Башкирии перед судом предстанет женщина, обвиняемая в краже. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Согласно версии следствия, в минувшем июне женщина пришла в гости к знакомой, у которой в ходе специальной военной операции погиб сын. Она смогла получить доступ к ее банковской карте, и в течение недели систематически переводила с нее деньги на свои реквизиты, а также использовала средства для оплаты покупок и развлечений.

Всего женщина похитила более 990 тысяч рублей. Она полностью признала вину. Материалы возбужденного против нее уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.

