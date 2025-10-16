Воспользовалась доверием страдающей от горя женщины: у матери погибшего бойца СВО похитили миллион рублей

Согласно версии следствия, в минувшем июне женщина пришла в гости к знакомой, у которой в ходе специальной военной операции погиб сын. Она смогла получить доступ к ее банковской карте, и в течение недели систематически переводила с нее деньги на свои реквизиты, а также использовала средства для оплаты покупок и развлечений.