Хомяк и белка заразились бешенством в Воронежской области

Вышеупомянутые инциденты были подтверждены экспертизой. Случаи бешенства зафиксировали в 15 районах. Чаще всего в этом году бешенством заражались кошки — 8 животных погибло от болезни. Кроме того, среди заболевших животных зарегистрировали шесть собак, семь лис, а также корову, кабана, белку и хомяка.
Что касается людей, то бешенством, к счастью, воронежцы не заразились, однако в очагах бешенства пострадали 20 человек. За помощью к медикам после укусов и царапин, а также ослюнений обратились 5 945 жителей региона. Из них 206 человек взаимодействовали непосредственно с дикими животными.