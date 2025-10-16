Хомяк и белка заразились бешенством в Воронежской области

Что касается людей, то бешенством, к счастью, воронежцы не заразились, однако в очагах бешенства пострадали 20 человек. За помощью к медикам после укусов и царапин, а также ослюнений обратились 5 945 жителей региона. Из них 206 человек взаимодействовали непосредственно с дикими животными.