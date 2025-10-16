Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции

«Профессор не первый раз приезжает в нашу клинику. Коллега оказывает нам консультативную и организационно-методическую помощь, а также проводит мастер-классы, обучая наших докторов новым для региона высокотехнологичным методам лечения», — цитирует пресс-служба главврача симферопольской больницы Алексея Калиниченко.
Первое вмешательство, которое выполнили врачи — это операция по замене ранее установленного нейростимулятора блуждающего нерва пациенту с эпилепсией.
«Нейростимулятор имплантируется под кожу в области грудной клетки. Он запрограммирован на автоматическую подачу слабых электрических импульсов к блуждающему нерву через определенные промежутки времени. Если же пациент чувствует признаки приближающегося эпилептического приступа, он может поднести магнит к устройству под кожей, чтобы запустить стимуляцию “по требованию”, — пояснили в минздраве.
Срок службы батареи устройства — 3 года, поэтому она требует замены. Во время операции врачи заменили нейростимулятор на более современную модель, срок службы которой составляет 10 лет, его параметры улучшены, в том числе есть возможность дистанционного программирования через интернет.
«Второе выполненное вмешательство — это замена и заправка баклофеновой помпы у пациента с рассеянным склерозом. Основная цель операции — уменьшение тяжелого мышечного спазма, который значительно ограничивает жизнедеятельность и приводит к болевым ощущениям», — сказано в сообщении.
В планах специалистов продолжить освоение новых высокотехнологичных методов нейрохирургического лечения для улучшения качества и доступности оказания помощи крымчанам.
В Крыму смогут проводить больше сотни малоинвазивных и высокотехнологичных операций на работающем сердце в год, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов. Это стало возможным благодаря приобретению уникального оборудования: комплекса для проведения электрофизиологических исследований и хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.