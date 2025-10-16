Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции

«Нейростимулятор имплантируется под кожу в области грудной клетки. Он запрограммирован на автоматическую подачу слабых электрических импульсов к блуждающему нерву через определенные промежутки времени. Если же пациент чувствует признаки приближающегося эпилептического приступа, он может поднести магнит к устройству под кожей, чтобы запустить стимуляцию “по требованию”, — пояснили в минздраве.