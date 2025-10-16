В подмосковном селе Воздвиженском обновили мост через Яузу

Капитальный ремонт мостового перехода через реку Яузу в селе Воздвиженском Московской области провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Длина сооружения составляет 35 м. Мост связывает село с близлежащими населенными пунктами, такими как село Спас-Заулок и города Высоковск и Клин, а также с Ленинградским шоссе.
«На мостовом переходе специалисты частично заменили резиновые опорные части, полностью заменили конструкцию мостового полотна с монтажом новых барьерных и перильных ограждений, устроили систему локальных очистных сооружений, а также отремонтировали железобетонные пролеты и опоры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.