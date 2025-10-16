Кассационный суд разрешил конфискацию машин за пьяную езду

По статистике, с января по сентябрь 2025 года в России произошло 7,9 тыс. ДТП с пьяными водителями, что на 12,3% ниже, чем в прошлом году. Погибли 2,1 тыс. человек (снижение на 23,5%), пострадали более 10 тыс. человек (снижение на 10,6%). В Госавтоинспекции отмечают, что борьба с пьяными водителями приносит заметные результаты, но проблема все еще достаточно серьезная.