Даже рентген не смог ничего выявить: врачи обнаружили у 9-летнего мальчика в легких странный предмет

У 9-летнего уфимца в бронхе застрял наконечник ручки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в детской больнице № 17 врачи спасли девятилетнего ребенка с инородным предметом в легких. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Бригада скорой помощи доставила школьника в медучреждение с жалобами на затрудненное дыхание, дискомфорт в груди и кашель. Несмотря на то, что рентген легких не показал наличия инородного тела, врачи решили провести бронхоскопию. В результате в правом бронхе у ребенка обнаружили пластиковый наконечник ручки.

С помощью малоинвазивной техники медики извлекли инородный предмет. После операции ребенка выписали из стационара.

В Минздраве заявили, что этот случай демонстрирует важность своевременного оказания медицинской помощи при подозрении на инородное тело в дыхательных путях. Без оперативного вмешательства такие ситуации могут привести к тяжелым осложнениям, включая воспаление легких, инфекционные осложнения, повреждение слизистых оболочек или удушье.

