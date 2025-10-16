Даже рентген не смог ничего выявить: врачи обнаружили у 9-летнего мальчика в легких странный предмет

Бригада скорой помощи доставила школьника в медучреждение с жалобами на затрудненное дыхание, дискомфорт в груди и кашель. Несмотря на то, что рентген легких не показал наличия инородного тела, врачи решили провести бронхоскопию. В результате в правом бронхе у ребенка обнаружили пластиковый наконечник ручки.