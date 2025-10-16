Расшифрована структура древней бактерии, состоящая из более чем 500 белков

«Строение этой гигантской белковой конструкции, улавливающей свет в клетках цианобактерий, не удавалось установить почти полвека с момента их обнаружения. Гигантская конструкция состоит из более 500 белков. Комплексное исследование, проведенное учеными, позволило впервые создать трехмерную структуру сложного светособирающего комплекса древнейших цианобактерий, описать детальное строение фикобилисом нового типа и их способ регуляции», — сообщили ТАСС в научном центре.