Более 60 тыс. учащихся Подмосковья проверены на употребление наркотиков с января

С начала 2025 года на употребление запрещенных веществ проверили более 60 тыс. школьников и студентов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: Freepik

«Специалисты Московского областного наркологического диспансера проводят регулярные профилактические осмотры учащихся в школах, подмосковных вузах, а также профессиональных образовательных учреждений. Благодаря таким мероприятиям, мы можем оценить картину потребления наркотиков среди молодежи, а также выстроить нашу дальнейшую работу. Всего с начала этого года в Подмосковье профилактические осмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли более 60 тыс. учащихся», — приводятся в сообщении слова главного врача Московского областного наркологического диспансера, главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.

В ведомстве отметили, что медосмотры проводятся специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются.