Более 60 тыс. учащихся Подмосковья проверены на употребление наркотиков с января

«Специалисты Московского областного наркологического диспансера проводят регулярные профилактические осмотры учащихся в школах, подмосковных вузах, а также профессиональных образовательных учреждений. Благодаря таким мероприятиям, мы можем оценить картину потребления наркотиков среди молодежи, а также выстроить нашу дальнейшую работу. Всего с начала этого года в Подмосковье профилактические осмотры на употребление наркотических и психотропных веществ прошли более 60 тыс. учащихся», — приводятся в сообщении слова главного врача Московского областного наркологического диспансера, главного внештатного специалиста психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.