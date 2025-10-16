380 тонн табака из Ирана ввезли в Ростовскую область

Управление Россельхознадзора по Ростовской области завершило фитосанитарный контроль крупной партии импортного табачного сырья. В третьем квартале 2025 года ведомство обеспечило надзор за 380 тоннами продукции, которая была доставлена автомобильным транспортом из Ирана на склад временного хранения в Ростовской области.