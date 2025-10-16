Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

380 тонн табака из Ирана ввезли в Ростовскую область

Россельхознадзор проконтролировал крупную партию иранского табака в Ростовской области.

Управление Россельхознадзора по Ростовской области завершило фитосанитарный контроль крупной партии импортного табачного сырья. В третьем квартале 2025 года ведомство обеспечило надзор за 380 тоннами продукции, которая была доставлена автомобильным транспортом из Ирана на склад временного хранения в Ростовской области.

В ходе проведенных контрольных мероприятий было установлено, что ввоз иранского табачного сырья осуществлен в полном соответствии с требованиями российского законодательства в сфере карантина растений.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!