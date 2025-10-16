Реставрацию кафе «Лето» на ВДНХ планируется завершить в январе — марте 2026 года

«Масштабную реставрацию кафе “Лето” (бывшая “Чайная”, стр. 518) планируют завершить в I квартале 2026 года. Уникальное историческое здание было построено в 1954 году по проекту известного архитектора Леонида Мариновского, оно является объектом культурного наследия федерального значения. Совсем скоро уникальное здание будет возрождено», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что кафе «Лето» является одним из четырех строений на ВДНХ, где есть элементы резного декора на фронтонах. Еще одной особенностью здания являются просторная открытая веранда и боковые галереи второго яруса.
«Специалисты уже выполнили здесь основной объем работ по конструктиву, приведена в исторический вид кровля здания. В настоящее время завершаются работы по реставрации деревянного декора фасадов, ведется восстановление живописи на деревянном потолке открытых террас, живопись по штукатурному слою на главном фасаде уже восстановлена. На балконе ведется укладка метлахской плитки», — приводятся в сообщении слова Александра Тарасова.
Отмечается, что также в интерьерах завершена реставрация декора обеденного зала. В мастерской реставрируют две люстры со стеклянными плафонами и хрустальными подвесками, эти работы находятся на завершающем этапе.