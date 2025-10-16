Реставрацию кафе «Лето» на ВДНХ планируется завершить в январе — марте 2026 года

«Специалисты уже выполнили здесь основной объем работ по конструктиву, приведена в исторический вид кровля здания. В настоящее время завершаются работы по реставрации деревянного декора фасадов, ведется восстановление живописи на деревянном потолке открытых террас, живопись по штукатурному слою на главном фасаде уже восстановлена. На балконе ведется укладка метлахской плитки», — приводятся в сообщении слова Александра Тарасова.