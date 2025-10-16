В Приморье вырос спрос на поддержанные мощные и дорогие автомобили

По данным за третий квартал, жители региона приобрели на 26% больше автомобилей с пробегом, чем тремя месяцами ранее. Средний чек сделки вырос на 4%, достигнув 1,1 млн рублей. При этом в сентябре, когда информация о грядущих изменениях стала широко известна, рынок ускорился еще сильнее: спрос подскочил на 10% в месячном выражении, а средняя цена — на 16%.