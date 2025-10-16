В Приморье вырос спрос на поддержанные мощные и дорогие автомобили

Жители Приморского края активно скупают подержанные иномарки, стараясь успеть совершить покупки до 1 декабря, когда вступают в силу поправки в закон об утилизационном сборе. Аналитики авторынка фиксируют рекордный всплеск спроса и рост средних цен.
По данным за третий квартал, жители региона приобрели на 26% больше автомобилей с пробегом, чем тремя месяцами ранее. Средний чек сделки вырос на 4%, достигнув 1,1 млн рублей. При этом в сентябре, когда информация о грядущих изменениях стала широко известна, рынок ускорился еще сильнее: спрос подскочил на 10% в месячном выражении, а средняя цена — на 16%.
«Золотую пятерку» самых популярных моделей возглавила экономичная Honda Fit, но главный тренд — ажиотажный спрос на мощные и дорогие внедорожники и кроссоверы, которые сильнее всего подорожают из-за нового размера утильсбора. Так, продажи Toyota Land Cruiser Prado взлетели на 60%, а средняя цена достигла 2,9 млн рублей. Спрос на Lexus RX300 и вовсе вырос в два раза.
В топ-5 самых популярных автомобилей с пробегом в Приморье за 3 квартал попали: Honda Fit — рост продаж на 20%, Toyota Prius +11% к продажам, Toyota Land Cruiser Prado — рост продаж на 60%, Subaru Forester +36% к продажам, Nissan Note — рост продаж на 37%.