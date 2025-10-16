Ричмонд
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе

Бывший премьер-министр Степашин рассказал, что Путин много читает и любит книги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин много читает и любит книги, рассказал бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Он отметил важность появления в России государственной литературной премии «Слово».

«Вы знаете, что учредителями этой премии были Союз писателей РФ, Российский книжный союз, активно поддержанный администрацией президента, да и самим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете, у нас президент много читает, много знает и любит книги, это я знаю не понаслышке», — сказал Степашин, выступая на конференции в Москве.