Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе

«Вы знаете, что учредителями этой премии были Союз писателей РФ, Российский книжный союз, активно поддержанный администрацией президента, да и самим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете, у нас президент много читает, много знает и любит книги, это я знаю не понаслышке», — сказал Степашин, выступая на конференции в Москве.